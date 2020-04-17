Украинцев предупредили о штормовой погоде: прогноз на Пасху и следующую неделю

Штормовой ветер, который свирепствовал в Киеве и области, к Пасхе должен утихнуть, однако с понедельника, 20 апреля, его порывы снова усилятся, температура воздуха понизиться, местами в Украине ожидаются ночные заморозки.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, сильный западный и северо-западный ветер, который потревожил киевлян, поменяет направление на юго-западный с 26-27 апреля.

“В субботу, 18 апреля, ветер будет умеренным, порывистым, то есть не тихим. Но и не штормовым. В воскресенье, на Пасху, ветер, к счастью, стихнет”, – прогнозирует синоптик.

Однако, уже в понедельник, 20 апреля, ожидается усиление ветра до штормовых порывов, 21-22 апреля порывистый сильный ветер сохранится.

В ближайшие дни в Киеве осадков не предвидится, только вечером в воскресенье, 19 апреля, возможно пройдет дождь, который прибьет к земле поднявшуюся в воздух пыль и усмирит непрекращающиеся лесные пожары.

“С 20 по 23 апреля в Киеве вероятность дождей увеличится, дай Бог!” – заметила Наталка Диденко

18-19 апреля в Киеве днем предполагается около +12 градусов. Ночи все еще будут довольно холодными.

На большей части Украины в субботу,18 апреля, и на Пасху ожидается сухая погода. Только в ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами пройдут дожди. В воскресенье небольшой дождь ожидают в северных областях, а вечером 19-го апреля – в Одесской области.

Направление ветра сохранится западным и северо-западным, 5-12 м/с. В субботу в восточных областях ожидаются порывы до 15 м/с.

“Температура воздуха в Украине ночью 1 + 6 градусов, на севере местами заморозки 0-3 градуса, днем +11 + 16 градусов, в северных областях + 9 + 13 градусов”, – прогнозирует синоптик.

По ее словам, надо подождать еще 5-6 дней, чтобы поменялся ветер, а дождей станет больше уже с понедельника.

Как сообщал “источник”, из-за песчаной бури, которая в четверг, 16 апреля, накрыла Киев и область, снова разгорелся пожар в Чернобыльской зоне.