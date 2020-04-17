В Италии число смертей от коронавируса опять выросло: опубликованы тревожные данные

В пятницу, 17 апреля, в Италии возросло количество смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.

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Об этом сообщает La Stampa.

За последние сутки, в Италии, 575 человек умерли от коронавируса, что на 50 больше, чем вчера. В общей сложности от COVID-19 умерли 22 745 человек.

Кроме того, 3493 человека заболели коронавирусом, что немного ниже показателя вчерашнего дня, когда было примерно на 300 больше случаев.

Положительным элементом, также, является статистика по тем, кто выздоровел – за сутки 2 563 человека победили коронавирус.

Как сообщал “источник”, ранее один из американских штатов – Нью-Йорк перегнал Китай по числу зараженных коронавирусом. Так, в штате было зафиксировано больше 84 тысяч случаев заражения, а в Китае, где вирус был впервые обнаружен – с начала вспышки около 82 тысяч.