Пытался сопротивляться: в Одессе поймали боевика ДНР, фото

В Одессе задержали бывшего боевика ДНР, который принимал участие в боях против ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Житель Донецка в 2014 году добровольно вступил в ряды одного из подразделений террористического формирования “Шум”. В составе бандформирования боевик принимал участие в боях против украинских военных и сил АТО вблизи Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвиново и Донецкого аэропорта.

Отмечается, что в 2018 году мужчина покинул ряды боевиков и переехал на подконтрольную украинскому правительству территорию. Террорист скрывался в Харькове и Киеве. Позже переехал в Одессу и чтобы скрыть участие в рядах “ДНР” получил новые документы.

“Во время задержания злоумышленник предоставил о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим-карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации“, – сказано в сообщении.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины – участие в террористическом формировании. Решается вопрос об избрании бывшему боевику меры пресечения.

Как сообщал “источник”, 4 апреля на Донбассе был ликвидирован 30-летний член незаконных вооруженных группировок Дмитрий Фоменко с позывным “Фома”, который воевал против Украины.