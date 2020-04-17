Сгорело все: новое жуткое видео последствий пожара в Житомирской области

В сети появилось жуткое видео пожара в Овручскому районе Житомирской области, возникшем в четверг, 16 апреля, который уничтожил десятки домов в деревне.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

Пожар произошел в деревне Островы, все случилось из-за поджога сухой травы.

“А это уже пылает Житомирская область – леса и деревни. А вы все удивляетесь почему в Киеве дышать трудно?“, – говорится в подписи к видео.

На нем видно, что огонь фактически дотла сжег десятки домов, от некоторых остались лишь обгоревшие стены и печи, на руинах кое-где все еще полыхает пламя.

Напомним, что 17 апреля в селе Гора Киевской области загорелась свалка. Огонь охватил большую территорию – площадь очага составляет примерно 200 на 200 метров.

Как сообщал “источник”, вечером 16 апреля Киев окутал густой едкий дым из-за пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне. Уровень загрязнения воздуха в столице достиг красной отметки – город возглавил рейтинг самых загрязненных в мире.