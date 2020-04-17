Разговор с Зеленским и “домашняя” Пасха: онлайн трансляция “Свободы слова” Шустера 10 апреля

Вечером в пятницу, 17 апреля, в шоу “Свобода слова” с Савиком Шустером примет участие президент Украины Владимир Зеленский, разговор пойдет о Пасхе, которую украинцы проведут дома, и о том, какие мероприятия запланированы на этот день.

Об этом сообщается на Facebook-странице “Шустер Live”.

Среди других тем эфира:

На какую поддержку рассчитывать бизнеса и людям, оставшимся без работы?

Шпион, пришедший с холода. Как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион? Что он планировал осуществить на территории Украины? Кто был его куратором?

Гости передачи:

Владимир Зеленский, Президент Украины;

Представители Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви;

Виталий Кличко, мэр Киева;

Андрей Садовый, мэр Львова;

Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;

Виталий Маяков, Заместитель начальника Главного управления СБУ;

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);

Геннадий Москаль, генерал-лейтенант милиции, заместитель председателя СБУ (2007);

Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015);

Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание “ГОРДОН”;

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;

Александр Мартыненко, генеральный директор “Интерфакс-Украина”.

Трансляция начнется в 21:00.

Как сообщал “источник”, в нескольких областях Украины усиливают карантинные меры на Пасхальные праздники.