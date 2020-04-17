Разговор с Зеленским и “домашняя” Пасха: онлайн трансляция “Свободы слова” Шустера 10 апреля

Вечером в пятницу, 17 апреля, в шоу “Свобода слова” с Савиком Шустером примет участие президент Украины Владимир Зеленский, разговор пойдет о Пасхе, которую украинцы проведут дома, и о том, какие мероприятия запланированы на этот день.
Об этом сообщается на Facebook-странице “Шустер Live”.
Среди других тем эфира:
На какую поддержку рассчитывать бизнеса и людям, оставшимся без работы?
Шпион, пришедший с холода. Как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион? Что он планировал осуществить на территории Украины? Кто был его куратором?
Гости передачи:
Владимир Зеленский, Президент Украины;
Представители Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Андрей Садовый, мэр Львова;
Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;
Виталий Маяков, Заместитель начальника Главного управления СБУ;
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);
Геннадий Москаль, генерал-лейтенант милиции, заместитель председателя СБУ (2007);
Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015);
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание “ГОРДОН”;
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;
Александр Мартыненко, генеральный директор “Интерфакс-Украина”.
Трансляция начнется в 21:00.
Как сообщал “источник”, в нескольких областях Украины усиливают карантинные меры на Пасхальные праздники.