Вероятен поджог: во Львове горел центр реабилитации ветеранов Донбасса, фото и видео

В здании психбольницы во Львове, где находился Центр реабилитации участников АТО “Феникс”, вспыхнул пожар.

Об этом написал в Twitter мэр Львова Андрей Садовый.

“О пожаре в Центре реабилитации участников АТО на территории областной больницы. Переговорил с руководителем ГСЧС во Львовской области Юрием Кагитином. Похоже, что Центр реабилитации участников АТО “Феникс” на ул. Кульпарковской подожгли. Сейчас на месте работают правоохранители”, – написал Садовый.

Мэр отметил, что руководитель больницы вместе с руководителем центра “Феникс” готовят документы в областную комиссию ТЭБ и ЧС о выделении средств на ликвидацию последствий пожара. В свою очередь городской совет Львова тоже готов присоединиться к восстановлению работы центра.

По данным ГСЧС Львовщины, загорелась крыша здания на площади около 100 м2. Пожар заметили около 15:00, когда огонь охватил крышу здания.

В этом помещении размещается отделение психогенной травмы Львовской областной психбольницы, известное в среде ветеранов как центр “Феникс”.

“Теоретически там никого не должно быть. Насколько мне сообщили, там никого не было внутри сегодня. Сейчас все выясняем”, – сказал директор психбольницы Богдан Чечотка

По словам директора больницы, на время карантина работники этого отделения написали заявления на отпуска по собственному желанию.

Около 17:00 удалось потушить пожар, огонь уничтожил 400 м2 крыши здания и нанес значительный ущерб внутри.

Напомним, что 17 апреля в селе Гора Киевской области загорелась свалка. Огонь охватил большую территорию – площадь очага составляет примерно 200 на 200 метров.

Как сообщал “источник”, вечером 16 апреля Киев окутал густой едкий дым из-за пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне. Уровень загрязнения воздуха в столице достиг красной отметки – город возглавил рейтинг самых загрязненных в мире.