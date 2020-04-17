Украинские медики записали зажигательный “антикоронавирусный” клип: сеть в восторге

Медики Луцкого центра первичной медицинской помощи порадовали сеть забавным “антикоронавирусным танцем”.

Поиски “нулевого” пациента и отмена парада в Москве: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Видео опубликовано на Facebook-странице “Район. Медицина”.

На кадрах медики в костюмах, в которых они лечат пациентов с COVID-19, масках и очках исполняют зажигательный и жизнеутверждающий танец.

“AntiCorona Dans! Учитывая карантинные мероприятия количество медиков в кадре ограничено. По завершению карантина связанного с COVID-19 ожидается полнометражный клип с участием 19-DIVOC“, – сказано в подписи к видео.

Пользователи высоко оценили творчество и оптимизм медиков, которым приходится так нелегко во время пандемии коронавируса.

“Какие молодцы! На душе веселее стало! Здоровья Вам и всего доброго и светлого! Берегите себя!”, “Спасибо! От вашего оптимизма появляется надежда, что все будет хорошо”, “Молодцы! Несмотря на трудность и опасность, настроение оптимистичное!”, – пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, самый большой остров в мире победил коронавирус – в Гренландии вылечились все 11 больных COVID-19 жителей, новых случаев заболевания не зафиксировано.