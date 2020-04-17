Фундамент сильного государства: Билецкий призвал к участию в волонтерском движении

Глава политической партии “Национальный Корпус” Андрей Билецкий считает, что Украина – страна волонтеров и мародеров, где с одной стороны власть и олигархический бизнес, а с другой – волонтеры, которые вместе с “Нацкорпусом” помогают малообеспеченным и закладывают фундамент сильного государства.

Об этом Андрей Билецкий рассказал на своем Youtube-канале.

По словам политика, “Национальный Корпус” уже привлек около 4 тысяч волонтеров по всей Украине для помощи пенсионерам и малообеспеченным семьям в период карантина. Активисты работают на регулярной основе посменно, доставляя продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты. Андрей Билецкий подчеркнул, что вместе с волонтерами социальную помощь развозят все представители политсилы и лидеры партии.

“Сегодня распространяем наборы для малоимущих. Сейчас у нас 4000 волонтеров по Украине. Мы говорили нашим волонтерам, что они будут участвовать в дезинфекции, помогать инфекционным больницам, разносить социальную помощь. Мы говорили: вы будете рисковать, ведь придется частично нарушать карантин. Но все лидеры “Национального Корпуса” выделяют дни и занимаются точно такой же работой“, – заявил Билецкий.

Политик добавил, что за полторы недели только в Киеве за помощью к волонтерам “Национального Корпуса” обратилось до 5 тыс граждан. По словам волонтеров, речь идет не только о людях пожилого возраста, но также об одиноких матерях и людях с инвалидностью.

“За полторы недели обратилось 5 тыс человек, которые просят о помощи. Это люди, которых не было в списках волонтеров. Речь идет не только о пенсионерах, также одинокие мамы, дети с инвалидностью. Через месяц цифра может быть 20 тыс только в одном районе. В стране такое время, что никто не рассчитывает на государство“, – рассказали волонтеры Нацкорпуса.

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