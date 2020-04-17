Будут ли продлевать карантин в Украине: в Минздраве назвали дату решения и условия

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что решение о продлении карантина из-за пандемии коронавируса будут принимать после Пасхи.

Об этом он сказал в эфире “Радио Свобода”.

Ляшко отметил, что касательно завершения карантина Министерство здравоохранения будет решать ближе к следующей среде.

“О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники, и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. Между тем мы разрабатываем различные сценарии выхода из карантина”, – отметил главный санитарный врач и заверил, что будет происходить смягчение ограничительных мер.

Замглавы Минздрава предупредил, что отмена карантина в Украине будет зависеть от темпа роста заболеваний коронавирусом. Он предупредил, что если количество больных ежедневно будет расти более чем на 2% от всех инфицированных, то карантин в Украине продолжат.

Ранее “источник” сообщал, что если украинцы продолжат соблюдать меры карантина, в том числе на Пасху и майские праздники, то пик заболеваемости коронавирусом в стране придется на 2-5 мая.