Суд принял решение по одному из руководителей СБУ времен Януковича: почему это важно

Следственный судья Печерского райсуда заочно отправил под стражу бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины — руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Об этом сообщается на сайте Офиса Генерального прокурора.

Бывшего правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

Отметим, это решение суда позволит начать процедуру экстрадиции подозреваемого и даст возможность применить процедуру специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск.

Уточняется, что в уголовном производстве расследуются обстоятельства организации тогдашним президентом Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий бывшим руководством правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих в центре Киева в феврале 2014 года.

Как сообщал “источник” в шестую годовщину трагических событий Революции достоинства, в сети напомнили список убитых 20 февраля 2014 года на Майдане Героев Небесной Сотни.