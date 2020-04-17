В США могли знать о коронавирусе еще в ноябре: журналисты раскрыли шокирующие детали

Разведка США знала об опасности распространения коронавируса еще в ноябре 2019 года и предупредила об этом союзников.

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Об этом сообщает Channel 12.

Спецслужбы США узнали о появлении коронавируса в Китае во вторую неделю ноября и составили секретный документ. В докладе сказано, что в известность была поставлена администрация президента Дональда Трампа, “которая не посчитала это интересным”, а также, что американская сторона поставила в известность НАТО и Израиль.

Вместе с тем, на прошлой неделе ABC News сообщили, что разведка США предупреждала о коронавирусе в декабрьском отчете Национального центра медицинской разведки, однако неизвестно, идет ли речь об одном и том же отчете.

Источники уточняли, что и после ноября, в декабре, представителей федерального правительства, Совета национальной безопасности и Белого дома информировали об угрозах, проблема освещалась в ежедневной сводке для Трампа в начале января. Военные же знали об угрозе еще в ноябре.

CNN со ссылкой на бывшего американского военного чиновника также сообщал, что американские разведчики отслеживали появление нового коронавируса в ноябре, за несколько недель до того, как эта информация была включена в ежедневный брифинг для президента Трампа.

Однако Пентагон опроверг существование таких данных. Полковник Г. Шейн Дэй, который возглавляет Национальный центр медицинской разведки США, заявил, что информация СМИ об отчете его ведомства “не соответствует действительности”, такого документа “не существует”.

Совет национальной безопасности Белого дома и канцелярия директора национальной разведки отказались от комментариев.

Как сообщал “источник”, за сутки 16 апреля в США было зарегистрировано рекордное число умерших пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, болезнь забрала жизни 4 591 человека.