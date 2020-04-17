Украина в огне: фото и видео масштабных пожаров в регионах

Несмотря на принятый Верховной Радой закон, ужесточающий ответственность за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины, в разных регионах страны продолжают пылать пожары, вызванные такими поджогами.

Об ужасных последствиях таких поджогов свидетельствуют опубликованные в сети фото и видео.

Киевская область

Из-за подпала сухой травы в селе Гора загорелась свалка мусора, дым от пожара клубами окутал населенный пункт, жители жаловались, что гарь выедает глаза. Очаг загорания занимал площадь 200 на 200 метров.

В Национальном природном парке Голосиевский по этой же причине случился лесной пожар, который из-за сильного ветра с трудом удалось обуздать. Пострадала не только растительность, но и животные. Спасатели обнаружили обгоревшого бобра с выжженными глазами.

Житомирская область

В деревне Островы Овручского района огонь фактически дотла уничтожил несколько десятков деревянных домов. Пожарные не успевают погасить огонь, который охватил огромную территорию.





Николаевская область

В селе Таборовка Вознесенского района произошел пожар на территории полигона бытовых отходов. Огонь распространился на общую площадь 7 га. Ликвидация пожара длилась долго, поскольку по периметру возникали тлеющие очаги, местами с открытым горением.

Черновицкая область

Жители села Бабино Кельменецкого района пытались собственными силами потушить огонь, который двигался в сторону населенного пункта. Причиной загорания на площади 12 гектаров стал поджог сухой травы. Вызванным на место происшествия пожарным удалось остановить огонь и ликвидировать пожар.

Пожары на открытой местности на Буковине возникали также в селе Петраши Путильского района и городе Черновцы.

Чернобыльская зона

В зоне отчуждения, где из-за поджога сухой травы пожар бушует уже вторую неделю, спасатели ГСЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.

К тушению пожара привлечены более 1 100 спасателей и 120 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении штрафов за поджог травы и загрязнение воздуха.