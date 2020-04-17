В Почаевской лавре заподозрили крупную вспышку коронавируса: что происходит

В Министерстве здравоохранения Украины утверждают, что в Почаевской лавре могла произойти вспышка коронавируса, при этом ее настоятель отказался сотрудничать с уполномоченными органами.

Об этом заявила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук в ходе заседания оперативного штаба.

По ее словам, у местного священника супруга работает в больнице, и он мог стать источником заражения COVID-19 во время служений в хоре в храме. Таким образом вирус мог быть передан нескольким десяткам человек.

“У нас возникла ситуация по Шумскому району, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник, который принимает участие в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Главный врач у нас позитивный и много врачей. Был 21 положительный результат, а всего по Шумску – 26″, – сказала она.

Также врач уточнила, что тот же священник мог заразить коронавирусом прихожан православных храмов в Ровно.

“Выяснилось, что с этим священником и хором в Почаевской лавре связана вспышка и в Дубенском районе Ровенской области. Там тоже много положительных”, – рассказала Оксана Чайчук.

По ее словам, пока городские власти Почаева не идут на контакт со следствием, также блокируют работу врачей священники церквей. Она уточнила, что из-за этого масштаб вспышки может резко увеличиться.

Ранее с обращением о заражении коронавирусом 8 граждан Молдовы в этой Лавре написал в Кабмин Украины посол этой страны, поэтому ситуация находится на контроле у премьер-министра. Губернатор Тернопольской области Владимир Труш призвал Лавру пойти на контакт со следствием, поскольку, как он заявил “закончились шутки и закончились игры”.

В то же время в паблике “Шумщина православная” опубликовали заявление, что санитарный врач Оксана Чайчук лжет и призвали ее привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве приняли решение закрыть на карантин Киево-Печерскую Лавру из-за риска распространения коронавируса среди прихожан на православные праздники.