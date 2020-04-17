В СМИ рассказали, как настойку “Протефлазид” продвигают на рынок через лоббистов

Препарат “Протефлазид” 20 лет пытаются встроить в систему здравоохранения, его производитель – компания “Экофарм” заверяла общество и специалистов, что он помогает в лечение герпеса, гепатитов, гриппа, ОРВИ и даже ВИЧ-инфекции. Когда пришел коронавирус, производитель объявил, что и при лечении COVID-19 “Протефлазид” тоже поможет. При этом “Экофарм” лоббировал препарат через Академию медицинских наук.

Об этом пишет “KP.ua”.

“Руководство “Экофарм” понимает, что без научного подтверждения эффективности препарата пробиться на рынок почти невозможно. Сложно завоевывать рынок, когда нет определения, для чего препарат применяется. Они решили, что настойка на травах щучки и вейника будет применяться для лечения. Оставалось развернуть пиар-кампанию, чтобы нашлись люди, которые за флакончик спирта готовы отдать 600-700 гривен“, – отмечается в статье.

23 марта президент АМН Виталий Цимбалюк написал письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой дать согласие на использование “Протефлазида” в качестве профилактики и лечения коронавируса. Он заявил, что отчет, составленный при участии Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского АМН Украины, говорит: “Выводы отчета, полученные с использованием компьютерного моделирования и исследования на культурах клеток, указывают на возможную эффективность препарата “Протефлазид” для лечения COVID-19″. Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун у себя в соцсетях заявила, что АМН занимается псевдонаукой.

Ранее замдиректора “НПК Экофарм” Александр Гриневич заявлял, что он лишь допускает, что препарат может блокировать размножение вируса.

“Возможно, препарат будет блокировать. Мы говорим о предпосылках, которые могут быть. У нас нет конкретных данных. Но если будем ждать еще год, умрет еще 100 000 человек. Поэтому предлагаем использовать. Будет эффект – спасем людей“, – сказал Гриневич.

Врач-инфекционист Игорь Марков заявил, что: “Протефлазид” … на коронавирус будет действовать примерно как аскорбиновая кислота”.

В середине апреля появились данные, что львовские больницы получили партию “Протефлазида” по просьбе городских властей. Якобы мэр Львова Андрей Садовый встретился с “Экофарм” и пообещал им поддержку. Сам Садовый намекнул, что стал жертвой информационной спецоперации: “В Интернете распространяется заказная статья, которая должна побудить пациентов покупать “Протефлазид” в условиях пандемии COVID-19. В статье упоминается мое имя, а также использованы якобы высказывания работников Львовской больницы скорой помощи, согласие на которые они не давали… Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19 речи не было”. Мэр заявил, что препарат вернут производителю.

“Протефлазид” – типичный фуфломицин. Не существует ни одного исследования препарата – все они оплачены производителем и не могут считаться объективными даже теоретически”, – заявлял биофизик, доктор наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский.