Объявлен лучший фотоснимок года в мире спорта

Нидерландский фонд World Press Photo назвал победителей международного конкурса World Press Photo Award.

Победу в номинации “Спорт” получил кадр фотографа хоккейного клуба “Торонто Мейпл Лифс” Марка Блинча, который запечатлел решающий момент седьмого матча полуфинала Восточной конференции НБА. Тогда он работал для баскетбольной команды “Торонто Рэпторс” и смог заснять момент, когда в игре с “Филадельфией Сикерс” при счете 90:90 Кавай Леонард совершил бросок на последних секундах. Мяч, ударившись четыре раза о дужку кольца, таки залетел в корзину. Тем самым Леонард принес победу своей команде и выход в финал конференции. Впоследствии “Торонто Мейпл Лифс” впервые в истории стал чемпионом НБА.

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