Экс-боевик ЛНР пошел на хитрость, чтобы избежать обмена: появилось интересное видео

В ходе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и “ЛДНР” 16 апреля, трое боевиков “ЛНР” отказались покидать территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Видео, на котором они общаются с “обмудсменом ЛНР” Ольгой Кобцевой обнародовал “24 канал”.

Один из мужчин заявил, что воевал против Украины, однако теперь его помиловали, поэтому он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

“Я сказал вам, я не перейду эту линию… Я воевал за “ЛНР”, а теперь меня помиловали, я в расчете вроде бы“, – сказал он.

Кобцева ответила, что ранее он выразил желание быть освобожденным в рамках обмена.

“Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне “ЛНР”. Вам все понятно?” – сказал бывший боевик.

Кобцева уточнила, воспользовался ли мужчина моментом, чтобы получить процессуальную очистку.

“Да, это своеобразная программа очищения“, – ответил ей один из группы мужчин, отказавшихся возвращаться на оккупированную территорию.

Как сообщал “источник”, 16 апреля, Киев и боевики ЛДНР провели обмен пленными – Украина освободила 20 своих граждан, удерживавшихся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса.