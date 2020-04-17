В Киеве вспыхнул сильный пожар в ресторане: столб дыма поднимается над многоэтажками, видео

В Киеве разбушевался сильнейший пожар в популярном ресторане “Новая Земля”, который находится на улице Ревуцкого.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, пожар бушует внутри здания. Снаружи видны черные клубы дыма, которые поднимаются выше многоэтажек.

В паблике пока не уточняют причин происшествия, также неизвестно о пострадавших в результате инцидента.

Уточняется, что на место уже выехали спасатели ГСЧС.

Напомним, что 17 апреля в селе Гора Киевской области загорелась свалка. Огонь охватил большую территорию – площадь очага составляет примерно 200 на 200 метров.

Как сообщал “источник”, вечером 16 апреля Киев окутал густой едкий дым из-за пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне. Уровень загрязнения воздуха в столице достиг красной отметки – город возглавил рейтинг самых загрязненных в мире.