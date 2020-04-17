Вандалы отличились выходкой в Харькове на майдане Героев Небесной сотни: фото

В Харькове неизвестные облили краской адресные таблички на майдане Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на LB.ua.

Местная жительница, координатор ОО “Свитанок” Милла Денчик сделала фото на месте инцидента.

Отметим, майдан Героев Небесной Сотни в Харькове появился в рамках декоммунизации в 2015 году. Раньше это была площадь Руднева, одного из руководителей партизанского движения в Украине.

Как сообщал “источник”, В Днепре вандалы, которые оказались сторонниками “русского мира”, устроили погром на улицах. Уличные таблички на исторических зданиях безжалостно срывались и ломались. На одной из табличек хулиганы зачеркнули надпись “Днепр”, а сверху написали “Днепропетровск”, и “Россия”.

Также в сети активно обсуждали видео, на котором неизвестный житель города Запорожья со следами побоев на лице извинялся за поврежденный памятник “Возвращение воина АТО” в городе Дрогобыче Львовской области.