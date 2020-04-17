Гриндер – модный девайс или практичное приспособление?

Почитатели некого растительного вещества знают, что хорошо обработанная субстанция эффективнее прогорает, а расход курительной продукции значительно сокращается. Согласитесь, эти критерии немаловажны для смокеров, но многие используют для измельчения вещества такие подручные предметы, как ножницы, лезвие или нож, а это небезопасно. Чтобы избежать травматизма, знатоки дымного дела создали современное устройство, которое называется гриндер для травы.

Самые простые модели измельчителей состоят из нескольких частей, которые вращаются между собой. Эти элементы легко соединяются, как две крышки. Внутренняя часть изделия дополняется небольшими зубьями, с помощью которых вы можете перемолоть вещество до нужной консистенции. Таким образом, подготовка курительного вещества не занимает много времени, а результат превосходит все ожидания.

Для приобретения надежной мини-мельницы необходимо знать, на какие виды делятся практичные девайсы, а также изучить преимущества и недостатки каждого экземпляра. Гриндер для табака купить в Киеве вам не составит труда, ведь на витрине нашего ресурса представлен колоссальный ассортимент качественных измельчителей. Все существующие модели отличаются между собой не только дизайном, но и материалом изготовления, количеством составных частей и формой лезвия.

Если классифицировать гриндеры по материалам выполнения, они бывают: деревянными, акриловыми, каменными, металлическими.

Измельчители из дерева стали первооткрывателями, именно их необходимо разместить в начале иерархической системы. Эти изделия обладают самой простой конструкцией, а зубья выполняются в виде мелких гвоздиков. Деревянные модели справляются с поставленной задачей, но не стоит рассчитывать на прекрасный результат. Эти девайсы хорошо мнут табак, но не режут его. Такие модели вызывают интерес у коллекционеров, ведь мастера украшают компактные приспособления ручной резьбой и тематическими декоративными элементами. Они действительно красиво смотрятся, но если вам важен результат, тогда лучше подобрать другой вариант.

Изделия из акрила или пластика отличаются многообразием цветовых решений и форм. Такие гриндеры не предназначены для длительных процедур, они довольно быстро изнашиваются, поэтому их стоимость относительно невысокая. Если вы редко курите, тогда можно приобрести пластиковый аксессуар, но помните, что для ежедневного применения лучше выбрать более надежный экземпляр. Что касается измельчающих элементов, то в акриловых моделях чаще всего встречаются зубья в форме пирамидок. При помоле они придают курительному веществу некой «пышности», отлично справляются с влажным и спрессованным табаком.

Образцы из камня, как и деревянные, больше относятся к коллекционным вариантам, нежели к рабочим. Прохлада и тяжесть природного материала дает возможность получить приятные тактильные ощущения. Внутри устройства размещаются стальные измельчающие элементы в виде гвоздиков, а значит, работу такого изделия нельзя оценить наилучшим образом.

Надежность, долговечность, практичность – это характеристики, описывающие металлические гриндеры. Данным моделям не страшны никакие жизненные перипетии, они эффективно справляются с поставленными задачами, а значит, вы получите непревзойденный результат. Именно эти измельчители разнятся количеством составных частей, а также дополняются множеством практичных опций.

Двухсекционные модели предусмотрены только для измельчения табака. Они гарантируют долгий эксплуатационный срок, и получение вещества нужного вам помола. Именно в металлических изделиях можно встретить магнит на крышке либо антифрикционное кольцо. Эти мини-мельницы разнятся диаметром, цветом и дизайном.

Гриндеры с тремя секциями производят не только помол табака, они также предусмотрены для хранения готового вещества. Под рабочей частью располагается небольшая емкость, в которой удобно размещать измельченный табак, или порцию, предназначенную для дальнейшей обработки.

Четырехсекционные гриндеры дополняются металлической сеточкой, выполняющей роль сита. В процессе обработки крупные частицы табака остаются в верхнем отсеке, а мелкие частички проникают сквозь отверстия устройства на сетку, просеиваются, таким образом, в нижней секции оседает киф.

Мельницы, состоящие из пяти элементов, имеют две сеточки. Зачастую они укомплектовываются небольшим скребком, с помощью которого удобно собирать киф. Благодаря такому девайсу вы можете добиться максимального эффекта, при этом, прикладывая минимум усилий.

Металлические модели могут дополняться стеклянным окошком, чтобы вы могли контролировать процесс помола. Некоторые экземпляры оснащаются небольшой ручкой, при помощи которой гриндер приводится в действие.

Если вас интересуют совсем компактные измельчители, тогда обратите внимание на гриндер-карту. Такой аксессуар можно спрятать в кармане куртки или портмоне. Измельчение курительного вещества происходит по принципу обычной терки.

Итак, гриндер – это не только модный девайс, но и практичное приспособление, облегчающее процесс подготовки табака к сеансу курения. Поэтому, если вы относитесь к заядлым смокерам, тогда задумайтесь над приобретением этого функционального изделия.