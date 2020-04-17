В чем польза семян тыквы и кедровых орехов?

Организм человека ежедневно нуждается в витаминах, аминокислотах и минералах, без которых не сможет нормально функционировать ни один орган или система. Обеспечить его всеми необходимыми веществами способны тыквенные семена. Они содержат витамины A, C, E и K, а также кальций, селен, железо, магний и фосфор, которые играют важную роль в работе нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. При этом цена семечек тыквы невысока, что делает их доступными для любого желающего.

Состав и полезные свойства очищенных тыквенных семечек

Благодаря богатому составу и высокому содержанию полезных микроэлементов семена тыквы способны помочь при:

заболеваниях почек – продукт обладает мощным мочегонным действием. Его употребление способно помочь при цистите и предотвратить развитие мочекаменной болезни. Врачи советуют есть тыквенные семена при проблемах с мочевым пузырем и нарушении мочеиспускательной функции;

хрупкости костей – в состав семян тыквы входит большое количество цинка, необходимого для укрепления костной ткани. Регулярное употребление этого продукта станет эффективной профилактикой остеопороза. Более того, семена тыквы способны помочь в лечении артрита и других заболеваний суставов;

диабете – для выработки инсулина и нормализации сахара в крови в организме должен содержаться цинк. Именно поэтому врачи советуют есть тыквенные семена каждому диабетику.

Кроме того, тыквенные семечки станут эффективным помощником при борьбе с паразитами кишечника. Продукт содержит кукурбитин – особую аминокислоту, парализующую глисты и способствующую их быстрому выведению из организма.

Чем полезны кедровые орехи?

Кедровые орешки – еще один чрезвычайно полезный продукт. Заказать его с доставкой в любую точку Украины можно по адресу: https://nutsbox.com.ua/product/kedrovyj-oreh/.

В составе этого представителя семейства ореховых содержится высокая концентрация витаминов групп B и E. Он богат магнием, кальцием, цинком, натрием и другими минералами, поддерживающими работу многих органов и систем.

Кедровые орехи – это богатый природный кладезь уникальных аминокислот. В его составе содержится тиамин, способствующий улучшению памяти и замедлению естественного старения организма.

Рибофлавин, который входит в состав кедровых орехов, принимает активное участие в образовании антител и эритроцитов. Он улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Кроме того, кедровые орехи богаты высококачественным белком и натуральной клетчаткой, быстро усваиваемыми организмом.