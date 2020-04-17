На свободу отпустили экс-бойца МВД, подозреваемого в убийстве участника Майдана: фото

Суд отпустил на свободу бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД “Омега” Владимира Косенко. Его подозревают в убийстве и ранении участников Революции Достоинства.

Как сообщила в Facebook его адвокат Евгения Закревская, бойца отпустили под личное обязательство.

Судья принял решение отказать в ходатайстве прокурора о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По словам адвоката, ее подзащитного попросили воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Кроме того, он должен уведомлять об изменении места жительства и работы. Также судья решил, что электронный браслет ему надевать не будут.

Отметим, что Косенко подозревают в убийстве Олега Ушневича и ранении Виталия Гукова, которые были участниками Революции Достоинства.

Напомним, что бывшие бойцы “Беркута” написали открытое письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому.