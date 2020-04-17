Под Киевом вспыхнул пожар – самый опасный в области: фото

В селе Гора Киевской области загорелась свалка. Огонь охватил большую территорию – площадь очага составляет примерно 200 на 200 метров.

Об этом вечером 16 апреля на своей странице в Facebook сообщила активистка и волонтер Наталья Лютикова.

“Дышать невозможно, запах и гарь “выедают” глаза, а дым раздувает на все село… Вызвали пожарных, оператор сообщила, что адрес знакомая, сегодня там уже тушили возгорание. Место и характер горения указывают на умышленный поджог. Жители ул.Тихая говорят, что такое происходит систематически“, – написала волонтер.

Она также опубликовала карту с данными мониторинга загрязнения воздуха, согласно которым в селе самый высокий показатель во всей Киевской области.

Как сообщал “источник”, вечером 16 апреля Киев окутал густой едкий дым из-за пожаров в Житомирской области и в Чернобыльской зоне. Уровень загрязнения воздуха в столице достиг красной отметки – город возглавил рейтинг самых загрязненных в мире.