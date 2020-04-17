Ученые назвали температуру, при которой коронавирус “отключается”

Ученые из Франции смогли доказать, что коронавирус окончательно погибает в течении 15 минут при температуре 92 градуса Цельсия.

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К такому выводу пришли специалисты из университета Экс-Марсель.

Во время исследования штамм коронавируса был помещен в стерильную пробирку и пробирку с биоматериалом, после чего оба образца нагрели до 60 градусов и сохраняли температуру в течение часа. Выяснилось, что вирус, который был в нестерильном образце, способности размножаться не потерял.

Полностью свою жизнеспособность он потерял только после нагрева до 92 градусов Цельсия в течение 15 минут.

По словам специалистов, дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется при нагреве материалов до 60 градусов.

Ученые надеются, что результаты исследования помогут выбрать наиболее подходящий способ дезактивации вируса.

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