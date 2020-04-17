В Кривом Роге убийца расстрелял молодую пару: фото и видео

16 апреля в Кривом Роге злоумышленник из дробовика расстрелял мужчину и женщину, в результате чего последняя скончалась на месте трагедии.

Как пишут местные СМИ, в городе введён план “Сирена”, правоохранители начали поиски злоумышленника.

Инцидент произошел на улице Дышинского. Скорую вызвали соседи, которые услышали выстрелы. Жертвы стрелка проживали в одном из домов по этой улице, возле которого и произошла стрельба. Местные жители говорят, что стрелявший был сожителем погибшей.

25-летняя горожанка скончалась на месте, а 26-летнего парня доставили в больницу.

По данным полиции, злоумышленник скрылся на автомобиле Mazda 6 чёрного цвета.

Напомним, что в Рязанской области России мужчина устроил кровавую бойню на улице – он расстрелял пять человек, все они погибли на месте.