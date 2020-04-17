Когда в Украине будут пики заболеваемости и смертности от коронавируса: названы даты

Если украинцы продолжат соблюдать меры карантина, в том числе на Пасху и майские праздники, то пик заболеваемости коронавирусом в стране придется на 2-5 мая.

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Как сообщает “источник”, об этом в интервью “Радио Свобода” заявила Виктория Задорожная, директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского АМНУ.

По ее словам, пик летальности от смертельного вируса в стране ожидается на 3-8 мая.

“К счастью, эти цифры небольшие, до 20 человек в день”, – отметила она.

При этом эксперт подчеркнула, что это лишь ориентировочные данные.

“Вы понимаете, что наша статистика – это не точные цифры. Это зависит от того, всех диагностировали, или всех обследовали, или всех обнаружили, а на самом деле, мы не знаем насколько всех обнаружили”, – добавила Задорожная.

Напомним, что карантин в Украине, судя по всему, не завершится 24 апреля, как было установлено изначально правительством. По неофициальным данным, его могут продлить до 11 мая.