Десятки украинцев не могут вернуться домой из Ирака: видео и скандальные детали истории

Десятки граждан Украины так и не смогли покинуть Ирак, несмотря на то, что из этой страны в Украину вылетает самолет за своими гражданами.

Как сообщает “источник” со ссылкой на агенство “АР News”, из Ирака на родину уже больше месяца не может вернуться 41 украинец.

Несмотря на все просьбы граждан Украины, в Киев самолет из Ирака прибудет пустым.

Встревоженные украинцы обратились в посольство с просьбой доставить их этим рейсом на родину, но Украина одобрила прилет этого самолета пустым, о чем сообщила одна из гражданок Украины.

“Украина одобрила прилет самолета в Киев пустым. Нам не разрешают вернуться домой! В посольстве Украины в Ираке сказали, что со своей стороны сделали все возможное, но украинская сторона препятствует нашему возвращению”, – рассказала девушка.

По ее словам, тип разрешения на перелет – односторонний и авиакомпания не имеет право продать им билеты. В ситуацию могли вмешаться украинские власти, но они не разрешили двухсторонний тип продажи билетов.

Украинцы уже посылали заявления с просьбой о помощи в Офис Президента, МИД и другие структуры, но ответа не получили. При этом люди говорят, что сами готовы платить за билеты.

Напомним, что не менее 80 украинцев оказались заперты на лайнере El Venizelos, где, по предварительным данным, были обнаружены случаи коронавируса Covid-19.