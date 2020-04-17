В Киеве зафиксирован рекордный уровень загрязнения воздуха: свежие цифры

По состоянию на вечер 16 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг очень высоких показателей. По этой причине украинская столица возглавила антирейтинг самых грязных городов мира.

По данным сайта iqair.com, уровень загрязнения составил 380 AQI.

По данным ресурса, такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания у населения. Более выраженным эффект может быть у людей с заболеваниями легких и сердца.

По состоянию на утро 17 апреля Киев опустился на третью строчку в антирейтинге. При этом в украинской столице по-прежнему остается показатель “очень высокий уровень загрязнения воздуха”.

Напомним, что в начале апреля в Киеве было зафиксировано превышение допустимых концентраций веществ, загрязняющих атмосферный воздух.