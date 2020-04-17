Гороскоп на 17 апреля: Близнецам придется серьезно потрудиться, а Овнам захочется чего-то новенького

Хотите знать, что вас ждет 17 апреля? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет слишком внушаемым, а кому не стоит спешить.

Овен

Овны могут обнаружить в себе желание заняться чем-то совершенно новым. Стоит браться за незнакомые дела с осторожностью, но без страха. Вы добьетесь успеха, если будете действовать с позитивным настроем.

Телец

Не спешите и не хватайтесь за все дела сразу. Вам нужна дисциплина, а не суета. Постарайтесь спокойно обдумать все планы, составить график. Определитесь, какими делами нужно заняться в первую очередь. Это упорядочит ваш разум.

Близнецы

Представителям этого знака придется серьезно поработать, чтобы добиться хоть какого-то успеха в этот день. Если позволите себе лениться, все пойдет совсем не по вашему плану, и вы позже будете очень об этом жалеть. Соберитесь.

Рак

Следуйте за своим вдохновением. Сегодняшний день не требует от вас решения повседневных задач, так что разрешите вашему сознанию отдохнуть, расслабиться и зарядиться позитивной энергией.

Лев

Постарайтесь не браться в этот день за новые проекты и всякие серьезные дела. Сейчас вам лучше сосредоточиться на своих чувствах, эмоциях и отношениях с близкими людьми. В семейном кругу может понадобиться ваша помощь, уделите время родным.

Дева

Внутренние колебания будут мешать принятию правильных решений, а при необходимости быстрых действий вероятность необдуманного шага или прострации сильно возрастет. Отложите важные вопросы на потом. Поберегите свои нервы и никуда не спешите.

Весы

Вы можете легко поддаться негативному влиянию со стороны. Сейчас представители знака будут очень внушаемы, поэтому вас запросто смогут заманить в авантюры и скандалы. Не ведитесь, вы ведь сильнее и мудрее, чем думают многие ваши знакомые.

Скорпион

Вас наконец ждут приятные сюрпризы. События сложатся так, что любую ситуацию вы сможете повернуть в свою сторону. Смело назначайте деловые переговоры и беритесь за амбициозные проекты. Также сейчас стоит попробовать что-то новое.

Стрелец

Для вас день будет непростым. Вам придется приспосабливаться к обстоятельствам, на которые вы никак не сможете повлиять. Импровизируйте и старайтесь действовать и размышлять гибко. В любовной сфере полагайтесь на интуицию.

Козерог

Помните, что вы сами несете ответственность за свое настроение. Вам может казаться, что все словно сговорились и пытаются вас рассердить. Но, конечно же, все совсем не так драматично и категорично.

Водолей

За вашей маской позитива скрывается какое-то сильное огорчение. Не держите эмоции в себе, поговорите с кем-то, кому доверяете. Также стоит проанализировать свое настроение. Возможно, вы сами себя накручиваете.

Рыбы

Когда будете начинать важные переговоры, дважды подумайте, ничего ли вы не забыли. Сейчас вы можете быть очень рассеяны. Лучше проконтрулируйте все дела максимально тщательно, чтобы потом не пришлось ничего переделывать по два раза. И чтобы не оказаться в неловком положении.

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