Немного похолодает, но не везде: синоптики уточнили прогноз на 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, на территории Украины прогнозируется прохладная погода без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Теплее всего будет в Закарпатской и Николаевской областях, здесь столбик термометра днем достигнет “почти летних” 20-21 градус тепла. Холоднее всего – в северных областях страны, в Ровно, Житомире, Чернигове и Сумах. Здесь ожидается всего 11-13 градусов тепла, а в Сумской области – всего 9-11 градусов.

Также прохладно будет и в Киеве. В столице ночью ожидается от 4 до 6 градусов тепла, а днем – от 11 до 13.

Осадков не ожидается, во всех областях прогнозируется облачная погода.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале “источника”: Вернутся снег и морозы: синоптики удивили прогнозом на Страстную неделю.