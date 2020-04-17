Что происходит с бактериями на руках, если их плохо помыли: появились наглядные фото

В интернете показали эффективность мытья рук с мылом, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

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Фото такого исследования появилось в социальных сетях.

На иллюстрации показано руки “до” и “после” разных видов мытья под светом ультрафиолетовой лампы. Белые зоны – части загрязненные бактериями, темные – без бактерий.

“Делайте выводы – мойте руки”, – написали в сети.

Как сообщал “источник”, Финн Ари Мякийо “заразил” малышей правильной привычкой тщательно мыть руки, которая считается эффективной профилактикой от распространения коронавируса, записав “вирусное” видео с научным экспериментом.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины совместно с телеканалом “Плюсплюс” создали информационные ролики о безопасности детей во время карантина в связи с пандемией коронавируса.