Это все клоунада: в России спортсмен “набросился” на топ-чиновника из-за коронавируса, видео

Российский хоккеист Николай Старченко обматерил на спортплощадке мэра Новокузнецка, который сделал ему замечание из-за несоблюдения правила карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса.

Видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов совершал обход по городу и встретил на спортивной площадке Старченко. Между ними завязался следующий диалог:

Спортсмен: Уходить из-за того, что вы сказали?

Чиновник: Потому что вы нарушаете сейчас.

С: Мне кажется, что вы не угадали. Мне зачем это надо?

Ч: Успокойтесь.

С: Я хожу, занимаюсь. Мне-то чего успокаиваться? Слушать ваши бредни эти. Прибежали, снимаете.

Ч: Здесь запрещено находиться.

С: Я понял, пойду в другое место заниматься. А потом через час вернусь сюда. Зачем эта фикция? Для чего это? Для кого эта клоунада? Все люди нормальные думают, что это клоунада. Это только вы и телевизионщики придумываете что-то. Народ в [шоке], а вам всем вообще [все равно], что происходит.

Ч: Спасибо вам большое за это интервью. Оно сегодня было для нас самым ценным.

С: Мне вообще [наплевать].

Через несколько часов после произошедшего нарушитель был задержан полицией.

25-летний Старченко ранее играл в чемпионате Молодежной хоккейной лиги в составе команды бердского “Кристалла”. В 2012 году он устроил смертельное ДТП, врезавшись в остановку общественного транспорта и убив человека. Суд приговорил 17-летнего на тот момент Старченко к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России нарушил карантин и нагрубил полицейскому в Киеве.