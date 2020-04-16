Астрономы NASA обнаружили “двойника” Земли: фото планеты

Астрономы NASA обнаружили экзопланету, которая очень похожа на Землю.

Соответствующие результаты исследования опубликованы в издании The Astrophysical Journal Letters.

Потенциально обитаемая экзопланета находится от нас на расстоянии в 300 световых лет. Планету назвали Kepler-1649c. Она всего на 6 процентов больше Земли. Обнаруженная экзопланета получает от своей звезды около 75 процентов того количества света, которое Земля получает от Солнца. Это говорит о том, что температура поверхности экзопланеты, вероятно, сходна с температурой Земли.

Согласно новому исследованию, из 2681 экзопланеты, обнаруженной космическим телескопом “Кеплер” с 2009-го по 2018-й годы, Kepler-1649c больше всего похожа на нашу планету. Астрономы предполагают, что на Kepler-1649c может поддерживаться жизнь.

При этом, Kepler-1649c намного ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Экзопланета огибает свою звезду по орбите каждые 19,5 земных дней.

Напомним, экзопланеты – это планеты, которые найдены за пределами Солнечной системы. Экзопланета вращается вокруг красного карлика – звезды, которая намного меньше и холоднее нашего Солнца. В последние годы обнаружено множество экзопланет, вращающихся вокруг таких звезд, которые распространены в нашей Галактике.

Как сообщал “источник”, ранее ученые обнаружили следы огромной галактики возрастом в 12,5 миллиарда лет.

Также в Солнечной системе нашли самого маленького “карлика”.