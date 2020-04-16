Рычат на собак и атакуют людей: морские животные выбрались на пустующие улицы курорта, фото

В курортном аргентинском городе Мар-дель-Плата морские животные вышли на опустевшие из-за карантина улицы.

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Об этом сообщает газета La Nación.

В курортном городке теперь между машинами и домами ходят морские львы – они осваивают новые территории.

Дикие животные обитают недалеко от города, потому решили прогуляться по окрестностям. По пути они рычат на собак, пытаются укусить горожан и перекрывают проезжую часть.

Отмечают, что сотрудники порта вынуждены постоянно мыть набережную из-за сильного запаха.

Как сообщал “источник”, крупнейшие города оказались фактически закрытыми из-за карантина, который ввели по причине распространения смертельного коронавируса. Несмотря на то, что улицы опустели, людям все равно приходится выгуливать домашних питомцев.