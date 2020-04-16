Украинская теннисистка стала героиней мультфильма, рассказывающего о защите от коронавируса

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась коротким мультфильмом, в котором она призвала граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать заражения китайским коронавирусом.

Мультфильм украинка опубликовала на своем канале в YouTube.

“Я, Даяна Ястремская, профессиональная теннисистка. Я привыкла принимать любые удары судьбы и побеждать. Я готова сразиться даже с самым коварным противником. Носите маску и перчатки, если выходите на улицу. А лучше оставайтесь дома. Держите дистанцию и избегайте большого скопления людей. Помогайте старикам, берегите дедушек и бабушек, держите их строго на карантине. Мойте руки, когда приходите с улицы. Старайтесь без надобности не выходить. Вещи после улицы обработайте антисептиком или же бросьте в стирку. Берегите врачей, берегите себя, соблюдайте карантин. Вместе мы победим!” – сказал персонаж спортсменки в мультфильме.

Напомним, что вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В настоящее время количество зараженных во всем мире составляет два миллиона 173 тысячи человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 144 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что украинским спортсменам разрешили смягчить карантин, введенный из-за коронавируса.