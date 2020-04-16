Под Киево-Печерской лаврой заметили много “скорых”: видео

В Киево-Печерской лавре, которую закрыли на карантин, наблюдают еще случаи заражения коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

В интернете появилось видео, где зафиксировали машины скорой медицинской помощи. 4 “скорые” подъехали к Лавре в течении двух часов. Кареты забрали людей и уехали.

“Похоже, что в Лавре сейчас совсем не весело – 4 “скорые” за 3 часа. И все кого-то куда-то увозят”, – написали в сети и опубликовали видео с места.

Как сообщал “источник”, с начала пандемии коронавируса 4 161 человек заболел COVID-19 в Украине.