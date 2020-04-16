Замешаны топ-чиновники: в Украине назревает скандал из-за коррупции на десятки миллиардов

В Украине разгорается коррупционный скандал с участием топ-чиновников.

Его детали вскрыл депутат Гео Лерос, поделившись ими на своей Facebook-странице.

“Согласно отчету, с июня, в государственной налоговой службе начала действовать так называемая “программа”, суть которой заключается в организованном топ чиновниками системы уклонения от уплаты НДС крупного бизнеса за откаты”, – написал он.

По словам депутата, согласно данному документу, всего за последние 8 месяцев суммарные потери государственного бюджета могли составить 25,5 млрд грн.

“В преддверии экономической катастрофы государство позорно стоит с протянутой рукой, когда у нас внутри организованная группа лиц потрошат и так дырявый бюджет. Если это все подтвердится, это приговор, конечно… Ермак стоит Украине очень дорого”, – резюмировал Лерос.

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Напомним, ранее случился конфликт вокруг записей о якобы продаже должностей братом главы Офиса президента Андрея Ермака, опубликованных нардепом из “Слуги народа” Гео Леросом. Подробнее о нем – в материале: История с Ермаком очень травмировала Зеленского – Никита Потураев.

Помимо этого, недавно произошел коррупционный скандал с задержанием первого заместителя Виталия Кличко Николая Поворозника. О нем читайте в материале “источника”: Коррупция у Кличко: как команда мэра “доит” застройщиков.