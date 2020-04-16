“Привет” из Чернобыля: появились новые фото и видео окутанного едким дымом Киева

В Киеве и в области стоит дым и жуткий запах гари из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

В интернете публикуют фото и видео

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в КГГА также сообщили о задымлении. Рекомендуют не открывать окна и не выходить на улицу.

“В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения – специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу! Причиной этого является пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “источник”, спасатели дали рекомендации, как вести себя в ситуации с масштабным дымом и гарью, которые накрыли Киев и область в четверг вечером, 16 апреля.