До Киева добрался дым от пожаров в Чернобыльской зоне: важные советы, чтобы сберечь здоровье

Спасатели дали рекомендации, как вести себя в ситуации с масштабным дымом и гарью, которые накрыли Киев и область в четверг вечером, 16 апреля.

Их опубликовала Киевская городская государственная администрация – КГГА на своей Facebook-странице.

“В Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения – специалисты просят закрыть окна и не выходить на улицу! Причиной этого является пожары в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер”, – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что радиационный фон в Киеве остается в пределах нормы и дали следующие советы:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для восстановления солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

“Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу”, – отметили в ведомстве.

Подробнее о текущей ситуации в Чернобыльской зоне читайте в материале “источника”: Это поджог, а государству “фиолетово”: что горит в Чернобыльской зоне и есть ли опасность для Киева.