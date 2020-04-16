Страховая компания ARX признана абсолютным лидером рынка по итогам 2019 года

Нацкомфинуслуг опубликовал цифры по итогам деятельности страховых компаний за 2019 год, согласно которому страховая компания ARX – абсолютный лидер рынка по большинству показателей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно данным Нацкомфинуслуг на 31.12.2019 компания ARX:

– № 1 по собранным валовым страховым премиям среди 210 рисковых страховых компаний. Их сумма составила 23 млрд гривен, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом.

– № 1 по чистым страховым выплатам, сумма которых составила 961,2 млн грн.

– № 1 по уплаченному налогу на прибыль – 93 млн грн.

– № 1 в сегменте КАСКО – сумма страховых премий составила 1,35 млрд грн, что на 21% выше чем в 2018 году.

– Лидер по общему объему выплаченной зарплаты среди страховых компаний в 2019 году.

Сумма страховых премий физических лиц составила 1,45 млрд грн, что на 22% превышает показатель предыдущего года. Компания имеет самый высокий уровень доверия клиентов физлиц и занимает первое место по страховым премиям физлиц уже 8-й год подряд.

ARX уже 11-й год лидирует в сегменте КАСКО. КАСКО занимает 59% в портфеле ARX. Компания предлагает офлайн и онлайн сервисы, имеет наибольшую удовлетворенность клиентов по урегулированию убытков – 92%, удерживая этот уровень 5 лет. Количество договоров ARX в 2019 году составила 1,9 млн, что на 27% больше, чем в 2018 году. В компании 70 офисов в разных городах Украины, партнерская сеть из 360 СТО, более 1530 страховых агентов. В день компания выплачивает клиентам 4 млн грн.

В 2019 году компания провела ребрендинг, не только сохранив, но и улучшив показатели по всем позициям.

“2019 стал успешным для компании как в финансовом, так и имиджевом плане. ARX остается лидером по страховым платежам и удерживает очень высокий уровень удовлетворенности клиентов. Летом мы вышли на рынок с новым именем и ребрендинг прошел очень удачно. Мы получили положительную реакцию со стороны клиентов, партнеров и сотрудников. Компания продолжала расти, увеличивать число клиентов и партнеров”, – отметил глава правления страховой компании ARX Андрей Перетяжко.

CК ARX уже 25 лет работает на рынке страхования Украины, является лидером страхования “КАСКО” 11-й год подряд. Она входит в международный страховой холдинг Fairfax Financial Holdings Limited, является лидером по размеру чистых страховых премий и выплат за 2018 (по данным НКФУ среди 245 страховых компаний); выплачивает больше всех налогов на страховом рынке Украины в 2018 году (по данным “ТОП-100. Рейтинги крупнейших”) – общая сумма налогов составила более 153,8 млн.

Международная холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited со штаб-квартирой в Торонто (Канада) занимается страхованием, перестрахованием и управлением инвестициями с 1985 года. Главой правления и исполнительным директором холдинга с 1985 является Прем Ватса. Холдинг работает в 40 странах мира. Инвестиционный портфель составляет 39,4 млрд долларов, общая сумма активов составляет 65 млрд долларов, общий акционерный капитал составляет 18,4 млрд долларов.