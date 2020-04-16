Помешал коронавирус: Путин сделал громкое заявление о параде Победы и праздновании 9 мая

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса в стране не могут проводить репетицию парада Победы к 9 мая.

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Об этом сообщает ресурс 360tv.ru в Telegram-канале.

“Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 мая”, – заявил глава РФ.

Путин поручил силовым ведомствам изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия празднования 75-летия Победы в связи с коронавирусом.

Как сообщал “источник”, ранее в России военные еще готовились и проводили репетицию к параду Победы. Все это было уже в разгар пандемии коронавируса.