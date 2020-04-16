Песчаная буря раздула пожар в Чернобыльской зоне: фото и видео

В четверг, 16 апреля, в Чернобыльской зоне возобновился масштабный пожар.

Об этом сообщает член Общественного Совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей Facebook-странице.

Огонь стал еще больше из-за песчаной бури, которая накрыла Киев и область.

“Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления к открытому огню во многих местах. Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки. Тем более, что бюджеты на тушение выделены”, – написал Емельяненко, опубликовав фото и карту.

Как сообщал “источник”, в Чернобыльскую зону, где более 10 дней идет борьба с масштабным пожаром, экстренно отправили более 500 пожарных.

Детальнее читайте в материале “источника”: Чернобыль в огне: есть ли угроза для украинцев.