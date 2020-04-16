Массовый штурм супермаркета в Мариуполе: новые видео, фото и реакция полиции

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил карантина в Мариуполе, где в четверг, 16 апреля, толпа людей штурмовала новый супермаркет, не соблюдая положенную дистанцию.

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Об этом сообщили в управлении комуникации Национальной полииции Украины.

Около сотни мариупольцев пытались одновременно войти в супермаркет “Грация” на площади Кирова, нарушая санитарные нормы и ограничительные меры, введенные в Украине в связи с эпидемией коронавируса.

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Некоторые из них были без защитных масок и практически никто не соблюдал дистанцию. Люди объясняли, что пришли приобрести продукты накануне праздника и не прислушивались к призывам патрульных полицейских, которые предупреждали покупателей о нарушении правил карантина.

“Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирус подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, опасности – не просто вызывающе, а преступно”, – прокомментировал штурм супермаркета глава Нацполиции Игорь Клименко

По его словам, следствие установит виновных лиц, и они понесут наказание соответственно законодательству.

Полиция Донецкой области открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают и документируют все обстоятельства происшествия.

Как сообщал “источник”, ранее жительницу Киева задержали, когда она снимала на видео полицию и протестующих против застройки, ей грозит штраф за нарушение карантина и неповиновение полиции.