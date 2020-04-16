На трассе под Киевом 6 авто попали в жуткое ДТП с погибшими: видео

В Киевской области из-за сильных порывов ветра произошло смертельное ДТП с участием шести транспортных средств.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины, на трассе Киев-Ковель-Ягодин столкнулись четыре грузовых автомобиля и два легковых.

“Из-за непогоды на автодороге М-07, Киев-Ковель-Ягодин (55-й километр подъезда к Киеву) произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные”, – сообщили в полиции.

При этом правоохранители пока не озвучивают других деталей аварии.

В полиции лишь уточнили, что сильный ветер поднял пыль вверх в результате чего образовалась недостаточная видимость на автодорогах.

Напомним, что штормовой ветер и низкая относительная влажность спровоцировали в столице стихийное явление, которое очень похоже на пылевую бурю.