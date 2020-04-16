В Украине назначили нового министра энергетики: фото и биография

В Кабмине в четверг, 16 апреля, состоялось внеочередное заседание, по итогам которого сменился министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко.

“Только что состоялось внеочередное заседание Кабмина. Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды – исполняющего обязанности министра. На эту должность назначена Ольга Буславец”, – написал он.

Отметим, что Буславец – бывшая директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к олигарху Ринату Ахметова. По некоторым данным, у нее хорошие отношения с действующим премьером Денисом Шмыгалем.

Добавим, что кроме Буславец на эту должность претендовали замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский и бывший директор “Криворожстали” и экс-глава правления “Нафтогаза” Олег Дубина.

Как сообщалось, ранее был назначен временный глава “Укрзализныци”.

Подробнее о кадровых изменениях в Кабмине, читайте в материале: Кабмин в ожидании новых отставок: вместе с Уманским и Емцем может уйти и Криклий – СМИ.