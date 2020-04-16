В горсовете Северодонецка отреагировали на скандал с продуктовыми наборами от “АТБ”

Северодонецкий городской совет заявил, что информация о якобы злоупотреблениях, допущенных в Северодонецке при распространении продуктовых наборов от АТБ, является клеветнической и была распространена в соцсети Фейсбук “местным ботом”.

“В связи с этим Корпорация АТБ потребовала официальных объяснений. Сегодня и.о. городского головы направил письмо председателю компании господину Маркову, в котором было разъяснено, каким образом происходило распространение продуктовых наборов АТБ в Северодонецке. По искам о защите деловой репутации, то юристы городского совета изучают, кто должен быть привлечен к ответственности за распространение лживой информации, которая нанесла существенный ущерб репутации города”, – сказано в официальном заявлении Северодонецкого городского совета.

Также городской совет опубликовал текст этого письма:

“Уважаемый Борис Михайлович!

Северодонецкий городской совет очень благодарен Вам за предоставленные продуктовые наборы, которые получили 869 жителей города и поселков, входящих в состав города Северодонецка. Это безусловно является большой помощью для этих людей, особенно с учетом карантинных ограничений.

Должны сообщить, что в Северодонецке адресную доставку продуктовых наборов осуществляли социальные работники Управления труда и социального обеспечения населения Северодонецкого городского совета, помогали им на волонтерских началах курсанты Луганского университета внутренних дел им Э. Дидоренко. В одной машине (их было несколько) находились водитель, соцработник и курсант – депутаты или их представители в доставке наборов участия не принимали. Зеленые пакеты АТБ не открывалась, никакие материалы в них не вкладывались. При передаче пакетов получателям сообщалось, что продуктовые наборы предоставлены АТБ. Фото- или видеозапись вручения пакетов не осуществлялись, и некому было это делать.

Раздача продуктовых наборов АТБ осуществлялось гласно, начальник УТиСЗН Андрей Гавриленко подробно рассказал об этом жителям города, видео можно увидеть на официальном сайте Северодонецкого городского совета .

Депутаты Северодонецкого городского совета действительно изготовили листовки с призывами оставаться во время карантина дома и с советами, что делать во время эпидемии, эти открытки действительно раздаются пожилым людям. Однако это никак не связано с раздачей продуктовых наборов от АТБ.

Негативная информация о якобы допущенные при раздаче продуктовых наборов АТБ нарушениях являются ложью, которую, к сожалению, невозможно опровергнуть в судебном порядке. Потому что она распространена в соцсети Фейсбук ботом «Яна Мирошниченко» на странице https://www.facebook.com/groups/616981728437771/permalink/1838834296252502/.

Выражаем сожаление по этому поводу и надеемся, что эта досадная история не навредит взаимоотношениям Концерна АТБ и города Северодонецка”.

Такое заявление опубликовано на сайте горсовета после того, как корпорация “АТБ” потребовала объяснения от ряда депутатов, в том числе от команды Игоря Буткова в Северодонецке. О предъявленных обвинениях мы писали ранее