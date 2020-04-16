Свою вину не признала: суд принял решение по Черновол

Печерский районный суд Киева отправил бывшего народного депутата Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест.

Об этом стало известно на заседании, трансляция которого велась онлайн.

Прокурор отметил, что экс-депутат может влиять на свидетелей по делу о поджоге офиса “Партии регионов” и гибели программиста, поэтому должна в ближайшие 60 дней находиться по месту проживания в Бориспольском районе Киевской области.

В то же время защита просила отпустить Черновол под личное обязательство, так как допросов и заседаний суда она не избегала. Свою вину бывший депутат в очередной раз опровергла.

“В какой-то момент я получила от некого лица бутылку с зажигательной смесью, но никакого отношения к смерти мужчину это не имеет… Это была коллективная деятельность, коллективная защита”, – заявила Черновол в ходе заседания.

Перед началом заседания Черновол заявила журналистам, что 18 февраля 2014 года была в офисе “Партии регионов” вместе с мужем, который позже погиб на Донбассе.

Защита Татьяны Черновол в ходе заседания заявила, что экс-депутат советовала находящемуся в офисе мужчине покинуть помещение.

К началу заседания в 09:30 у суда появились экс-премьер Арсений Яценюк и бывший глава парламента Андрей Парубий – коллеги Черновол по “Народному фронту”. А также депутаты от “ЕС”: София Федына, Артур Герасимов, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Алексей Гончаренко. Сама Черновол пришла в суд без защитной маски, чем вызвала недовольство судьи. Сторонники бывшего народного депутата, в свою очередь, заявили, что суд вообще не должен проходить во время карантина.

В ходе суда выяснилось, что Черновол живет в доме, который ее семья строила в 90-е годы. У экс-депутата есть 16-летняя дочь и 9-летний сын.

Отметим, что Черновол на допросе в Государственном бюро расследований во вторник, 14 апреля, отказалась от дачи каких-либо показаний, сославшись на ст. 63 Конституции Украины.

Напомним, как сообщал “источник”, к бывшему народному депутату Татьяне Черновол утром 10 апреля пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований. Обыск провели в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области.