Вместо пиара Кличко тратить бюджетные средства на лечение киевлян: свободовцы выразили требования к киевской власти

На заседании бюджетной комиссии Киевского городского совета большинство городских депутатов пытались голосовать только за свои “шкурные” вопросы и самопиар.

Об этом сообщается на странице ВО “Свобода” в Facebook. Свободовцы потребовали вместо пиара мэра Виталия Кличко направить бюджетные средства на лечение киевлян.

“Пока карантин, собирается бюджетная комиссия Киевсовета перераспределять (“пилить”) ваши деньги! Большинство депутатов УДАРа-Солидарности не захотели работать на бюджетной комиссии во благо киевлян и решения насущных проблем города. Большинство хотела голосовать за только свои” шкурные “вопросы. Вместо этого мы предлагали поработать на пользу общества”, – заявили свободовцы.

Такое поведение депутатов большинства Киевсовета в свете коррупционного скандала возмущает представителей партии.

“Мы заставим депутатов завтра вас услышать! Не могут никак “наделиться” перед выборами. И это после громкого коррупционного скандала! Это при том, что Кличко вместо того, чтобы бороться с пандемией, за бюджетные средства ставит свои предвыборные билборды!” – отметили в ВО “Свобода”.

Для того, чтобы киевляне смогли выразить свой протест таким действиям городских властей, не нарушая карантина, партия объявила о проведении онлайн-митинга.

“Киевляне лишены возможности выразить протест против “распила” чиновниками КГГА, ведь карантин и необходимо его придерживаться. Именно поэтому мы подали заявку на проведение онлайн-митинга! Мы обеспечим технической возможностью право каждого выступить на комиссии со своими предложениями. О масках, которых нет в аптеках, о том, что пенсионерам нечего есть, о том, что медикам нечем доехать, о том, что больницы, медработники, социальные службы катастрофически не обеспечены всем необходимым!” – резюмировали свободовцы.