В Новоайдаре закрыли для посещения кладбища в период Пасхальных праздников и поминальных дней

В пгт Новоайдар Луганской области исполнительный комитет поселкового совета принял решение закрыть для посещения кладбища 18, 19, 20, 25-28 апреля 2020 года в связи “с необходимостью придерживаться мер безопасности и с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции”.

Документ опубликован на странице Новоайдарской громады в Фейсбук.

Кроме этого, в документе рекомендовано руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности , населению громады проводить уборку и посещение могил в удобное время, кроме выше указанных дней, с соблюдением мер личной безопасности и при наличии средств индивидуальной защиты, в количестве не более 3-х человек возле одной могилы.

Также запрещено во время уборки и посещения могил употреблять еду и алкогольные напитки.

Рекомендовано Новоайдарскому отделу ГУНП в Луганской области обеспечить охрану публичного порядка с 7:00 до 19:00 18, 19, 20 и 25-28 апреля 2020 года.