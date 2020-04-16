Ученые нашли шокирующую связь между благополучием стран и смертностью от коронавируса

Эксперты Школы общественного здравоохранения Bloomberg Университета Джонса Хопкинса установили шокирующую связь между экономическим благополучием стран и уровнем смертности от коронавируса.

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Результаты исследования американских ученых опубликованы в онлайн-архиве MedRxiv.

Самые высокие показатели смертности, как ни странно, в странах с высоким уровнем доходов населения.

Авторы статьи под названием “Дифференциальная смертность от COVID-19 и использование вакцин БЦЖ в странах” пришли к заключению, что средний уровень смертности значительно варьируется в зависимости от экономической классификации страны.

Показатели смертности COVID-19 на миллион человек для стран с низким, средним и высоким доходом составили 0,4, 0,65 и 5,5 соответственно.

Исследователи назвали тот факт, что более богатые страны имеют более высокий уровень смертности, нелогичным.

Как ранее сообщал “источник”, в Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют пик заболевания коронавирусом на 17 апреля, после которого должно произойти стабильное снижение количества новых случаев.