На Донбассе загадочно погиб молодой боевик ДНР с позывным “Фома”: фото

4 апреля на Донбассе был ликвидирован 30-летний член незаконных вооруженных группировок Дмитрий Фоменко с позывным “Фома”, который воевал против Украины.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штирлиц в Telegram.

Обстоятельства смерти боевика, погиб ли он вследствие вооруженного столкновения с ВСУ, либо в результате несчастного случая, пока неизвестны.

Этот боевик значится в базе “Миротворец” как боевик НВФ.

Он родом из Славянского района Донецкой области.

Из 2014 года, судя по фото размещенных на его странице в соцсети, воевал против ВСУ.

Как сообщал “источник”, ранее офицер ВСУ рассказал, как провокатор из подразделения боевиков Донбасса жестоко поплатился за стрельбу по позициям украинских военных.

Ранее на Донбассе ликвидировали боевика так называемой ДНР Станислава Левашова по кличке “Егерь” – командира взвода НВФ.

Также, в районе Горловки Донецкой области был ликвидирован очередной боевик незаконной группировки ДНР 30-летний Павел Яблонский, который воевал против Украины под прозвищем “Викинг”.